Disputa por ponto de espetinho leva mulher à morte em BH

Mulher tinha inaugurado o bar de espetinho há poucos dias, segundo a PM (foto: Domínio público) mulher de 47 anos foi morta a tiros na noite desse domingo no Bairro Vila Cemig, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ela estava dentro do espetinho que tinha inaugurado há poucos dias, e a Polícia Militar (PM) suspeita que a disputa pelo ponto comercial foi a principal motivação para o crime.









Acionados, PM e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local com a vítima ainda viva, mesmo atingida por dois disparos. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Barreiro, onde morreu.





A PM ainda não localizou nenhum envolvido no crime e recolheu o celular da então proprietária do espetinho e o bilhete com as ameaças. A Polícia Civil dará sequência às investigações.