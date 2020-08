Acidente deixa cinco feridos na MGC-356, no Belvedere, em BH

Acidente com vítima MGC 356 KM 5. Colisão frontal com 05 vítimas leves. Trânsito fluindo em lentidão em ambos sentidos da Rodovia. — POLÍCIA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS (@pmrodoviaria) August 30, 2020 colisão entre uma picape e um carro deixou cinco feridos na MGC-356, no Belvedere, altura do trevo do BH Shopping. entre uma picape e um carro deixou cinco feridos na, no Belvedere, altura do trevo do









No carro, havia um casal, enquanto a caminhonete era tripulada por um homem, uma mulher e duas crianças. As cinco vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram levadas ao Hospital João XXIII. A Polícia Militar, que também foi mobilizada na ocorrência, informou que o motorista que conduzia o carro vai ser submetido ao teste do bafômetro no pronto-socorro.





As duas pistas da MGC-356 no sentido Savassi e duas no sentido Nova Lima permaneceram interditadas por cerca de duas horas, mas já foram liberadas.