Celebrações virtuais homenageiam Padre Eustáquio

Pela primeira, as homenagens edo Dia de, comemorado em 30 de agosto, neste ano, acontecem de forma virtual, diante da pandemia do coronavírus. Aspresenciais foram suspensas. Elas aconteciam ao longo do dia em de todos os anos, e foram substituídas pela celebração à distância, a partir das 18h, presidida peloMetropolitano de BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor de Oliveira Azevedo.Os fiéis poderão acessar a TV Horizonte (canal 30.1 HDTV) e Youtube, ou as redes sociais da Igreja: Youtube Canal Padre Eustáquio e Facebook Beato Padre Eustáquio. Às 15h, teve início uma adoração virtual ao, conduzida por membros dos sagrados corações.





A igreja, situada no bairro de mesmo nome, na região noroeste da capital, permanece aberta durante todo o dia, para receber os fiéis de forma controlada. Para a entrada no templo, as pessoas têm a temperatura aferida e são obrigadas a utilizar álcool em gel. A visitação foi limitada a "acender vela e sair", segundo a Arquidiocese de Belo Horizonte.



Todos os anos, cerca de 25 mil pessoas passavam pelo santuário para celebrar a data. Neste ano os fiéis estão recebendo a benção de dentro do carro.





"Inicialmente pensamos em fechar tudo, sem comemoração", disse o padre Vinícius Maciel. Mas em respeito aos fiéis, foi elaborada uma programação que atendesse àqueles que passam o ano aguardando o momento de agradecimento pelas graças recebidas e de louvor ao beato. Nste sábado, uma carreata percorreu por mais de quatro horas as ruas do bairro.





A professora Sarah Fonseca Lasmar, 42 anos, passou de carro com a família para ser abençoada. Depois de estacionar o veículo, se inscreveu para entrar na igreja, onde acendeu uma vela para "agradecer às inúmeras graças alcançadas." Ela, que frequenta o santuário há 15 anos, conta que a filha, de 14, adquiriu psoríase (uma irritação crônica na pele) aos três.



Depois de pedir a interseção de Padre Eustáquio, viu a filha ser curada. "Além de frequentar as missas todos os domingos, todo ano, em 30 de agosto, venho ao santuário render minhas homagens e trazer meu agradecimento."





Sobre comemorar a data durante a pandemia, ela disse que não encontrou dificuldades e esperou muito tempo na fila para acender uma vela, na parte interna da igreja. Sarah apenas lamentou a "falta da missa presencial, por conta da comunhão". E sugeriu que poderiam ter pensado em uma celebração de missa campal, "já que há muitos espaços públicos e amplos na cidade onde poderia ocorrer."





Padre Eustáquio, também lembrado como mensageiro da Saúde e da Paz, nasceu na Holanda, em 3 de novembro de 1890, e foi ordenado sacerdote na Congregação dos Sagrados Corações em 1919. Chegou ao Brasil em maio de 1925, realizando trabalho evangelização, em Água Suja, atual cidade de Romaria, no triângulo Mineiro.



Visitava os doentes, distribuía roupas e alimentos aos necessitados, e amparava as famílias. Em 1935, padre Eustáquio foi pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Poá-SP, no período de 1935 a 1941, onde também desenvolveu trabalho pastoral.



Em 1942 padre Eustáquio chegou a Belo Horizonte, assumindo a Paróquia São Domingos. Em maio de 1943 apresentou à comunidade a maquete da futura Matriz, que hoje abriga o santuário. Foram 16 meses de apostolado junto aos fiéis que buscavam sua intercessão para alcançar graças.



Realizou inúmeras atividades nas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte como retiros, conferências e confissões. Morreu em 30 de agosto de 1943. Padre Eustáquio foi beatificado, em Belo Horizonte, pelo Cardeal José Saraiva Martins, em 15 de junho do ano 2006.