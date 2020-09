PRF apreende mais de 100 kg de maconha na BR-116 em Leopoldina

Apreensão causou prejuízo de R$ 100 mil ao tráfico de drogas (foto: Divulgação/ PRF) maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa terça-feira (1º), dentro de um carro na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. Mais de 100 kg deforam apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (), nessa terça-feira (1º), dentro de um carro na BR-116, em, na Zona da Mata mineira.









Ao realizaram uma vistoria no interior do carro, os policiais encontraram 121 tabletes de maconha, guardados em sacos plásticos sobre o banco traseiro e no porta-malas. Segundo a polícia, a pesagem oficial da droga registrou um total de 101kg.





Indagado pelos militares, o motorista do veículo revelou que buscou a droga em Juiz de Fora e que a levaria para Muriaé, também na Zona da Mata.





A droga e o motorista foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Leopoldina. Já o veículo foi levado ao pátio credenciado junto à Polícia Civil.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina