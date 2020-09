PBH detalha funcionamento de ônibus aos domingos e feriados; veja horários

Ônibus de BH funcionarão de 6h às 22h59 aos domingos e feriados. Linhas alimentadoras circulam até 23h59 (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press) ônibus em Belo Horizonte aos domingos e feriados a partir deste domingo (6). Nesta quinta-feira (3), a prefeitura da capital mineira oficializou a alteração no esquema, que vinha sendo adotado da seguinte forma: os coletivos circulavam de 6h às 9h59 e de 16h às 19h59. O funcionamento do transporte poremaos domingos e feriados voltará a ser durante todo o dia a partir deste domingo (6). Nesta quinta-feira (3), a prefeitura da capitaloficializou a alteração no esquema, que vinha sendo adotado da seguinte forma: os coletivos circulavam de 6h às 9h59 e de 16h às 19h59.





6h e 22h59, exceto linhas alimentadoras das estações de integração, que funcionarão até as 23h59. A restrição, que valeu até o último domingo (30), foi excluída pelo Executivo municipal por causa da Agora, de acordo com a prefeitura, os ônibus irão circular entre, exceto linhas alimentadoras das estações de integração, que funcionarão até as. A restrição, que valeu até o último domingo (30), foi excluída pelo Executivo municipal por causa da reabertura de bares e restaurantes , marcada para esta sexta (4). Aos fins de semana, os estabelecimentos poderão ficar abertos até 22h.









“O transporte público vai ter que ser adequado, porque as pessoas que trabalham nos bares e restaurantes vão ter que se locomover tanto para ir trabalhar, quanto para voltar para casa. A BHTrans vai fazer essas mudanças de acordo com a necessidade”, afirmou o secretário.





Apesar da volta da circulação dos ônibus durante todo o dia aos fins de semana e feriados, o Decreto 17.362 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) continua valendo. O texto limita a quantidade de pessoas por coletivo, que varia de acordo com o modelo - 20 usuários para os ônibus articulados, dez para os ônibus convencionais e padrão Move, e 5 para os miniônibus. Além disso, a portaria estabelece também que todos os veículos devem ter dispensers de álcool em gel no interior.





De acordo com a BHTrans, autarquia que controla o trânsito na capital, os novos quadros de horários estarão disponíveis no site da própria empresa, nos painéis informativos nos pontos e estações, além dos aplicativos de transporte, como o SIU Mobile.





Transporte coletivo em BH





Como funcionava?





Desde julho, quando o Decreto Municipal nº 17.383 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), os coletivos na capital mineira passaram a circular da seguinte forma aos domingos e feriados: das 6h às 9h59 e das 16h às 19h59. As linhas alimentadoras ficavam disponíveis até 20h59.





Como ficará?





De acordo com a prefeitura, os ônibus irão circular entre 6h e 22h59, exceto linhas alimentadoras das estações de integração, que funcionarão até as 23h59.