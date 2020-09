Ônibus de BH voltarão a circular de forma integral aos domingos e feriados

Nos primeiros dias do decreto que restringiu funcionamento dos coletivos, passageiros ficaram perdidos na Região Central (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









Antes, de acordo com o Decreto Municipal nº 17.383, as linhas de ônibus estavam circulando aos domingos e feriados das 6h às 9h59 e das 16h às 19h59. As linhas alimentadoras funcionavam até as 20h59.





Jackson Machado, nessa segunda (31). Em entrevista à Rádio CBN, Jackson disse que as pessoas "precisam se deslocar para trabalhar" e que, para atender a essa demanda, a BHTrans faria as mudanças necessárias. A mudança no esquema de transporte aos domingos e feriados já havia sido adiantada pelo secretário municipal de Saúde,, nessa segunda (31). Em entrevista à Rádio CBN, Jackson disse que as pessoas "precisam se deslocar para trabalhar" e que, para atender a essa demanda, a BHTrans faria as mudanças necessárias.





Esquema de funcionamento de bares e restaurantes





Data de reabertura: 04/09;

Horários: 11h às 15h (segunda à quinta), 17h às 22h (sexta) e 11h às 22h (finais de semana);

Dias da semana: Domingo a domingo, com horários alternados;

Principal regra: Estabelecimentos do ramo poderão vender bebidas alcoólicas de sexta - a partir das 17h - a domingo. Nos dias de semana (com exceção da sexta), haverá proibição da venda de bebidas alcoólicas.

Com a reabertura de bares e restaurantes marcada para a próxima sexta-feira (4), a operação do transporte por ônibus em Belo Horizonte será modificada aos fins de semana e feriados. Desde julho, nos dias citados, os coletivos circulavam de 6h às 9h59 e de 16h às 19h59. Mas a partir deste domingo (6) o funcionamento será