Cartão BHBus dará vantagens para usuários do transporte coletivo de BH

(foto: Aissa Mac/ESP/EM) a partir desta quarta-feira (12), acumular pontos por meio de um programa de fidelidade e, posteriormente trocá-los por benefícios como recargas de celular, vale-presente em lojas parceiras de e-commerce e até mesmo, realizar pagamentos de contas de água e luz.









Os passageiros poderão acumular pontos por meio de desafios que serão lançados, baseados no comportamento de utilização do serviço. Outra maneira de ampliarem seus benefícios é indicando pessoas, cadastradas com seu código exclusivo, e realizando compras nas lojas online parceiras do programa.



Os pontos poderão ser trocados por benefícios nos mais de 300 parceiros de diversos segmentos que fazem parte do marketplace da Ecobonuz, entre eles grandes redes de varejo, moda, alimentação e serviços.





Segundo o presidente do Transfácil Ralison Guimarães, a plataforma tem o objetivo de transformar a experiência dos passageiros que utilizam o transporte coletivo em Belo Horizonte.





“Nesse momento de enfrentamento da Covid-19, queremos incentivar o uso do cartão BHBUS como forma de prevenção da disseminação, e agregar um novo valor ao serviço, que vai além da simples distribuição de benefícios. O passageiro participante tem a liberdade de escolher benefícios que fazem sentido para o seu perfil e ainda compartilhá-los com sua rede familiar ou de amigos. Dependendo do engajamento, é possível garantir vantagens frequentemente e, assim, desonerar o orçamento doméstico”, ressalta Guimarães.





Outro ponto destacado pelo presidente do Transfácil é que a adesão ao cartão BHBUS vai ajudar a reduzir o tempo das viagens e aglomerações na entrada dos ônibus, já que o processo de embarque se torna mais ágil.





Segundo a Transfácil, o programa desenvolvido pela Ecobonuz já foi implantada por mais de 50 empresas de transporte coletivo e rodoviário do país.