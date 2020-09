Traficante é preso em Almenara após denúncia anônima

Homem de 20 anos guardava uma grande quantidade de drogas na residência (foto: PMMG/Divulgação)

A cada dia, fica mais evidente a importância a parceria entre Polícia Militar e as comunidades, seja na capital mineira, seja no interior do estado. Em, no Nordeste de Minas Gerais, uma denúncia anônima levou à prisão de um homem de 20 anos e à apreensão de 1.380 pinos de, dois quilos e meio de maconha, uma balança de precisão e um celular.A descoberta se deu no Bairro Parque São João. Graças ao informante, os policiais tomaram conhecimento de que um homem havia recebido um grande carregamento deAs investigações apontaram uma grande movimentação na frente da casa do suspeito. Osarmaram, então, uma operação que cercou não só os dois acessos ao quarteirão da casa do suspeito, como ruas adjacentes.Feito o, os policiais avançaram até a residência. Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir. Saiu correndo, mas acabou contido pelos militares, que iniciaram uma revista na casa, onde encontraram a droga.O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local.