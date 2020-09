Suspeito de estuprar a própria filha é preso em Elói Mendes

Suspeito de estuprar filha foi preso em casa (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem de 49 anos foipreventivamente suspeito deprópriaem Elói Mendes, no Sul de Minas Gerais. Ode prisão foi cumprido no fim da tarde desta quarta-feira (2).

De acordo com a polícia, atem 18 anos e foi influenciada pela tia a procurar a polícia. “A mulher, que mora no Rio de Janeiro, teria vindo passar férias em Elói Mendes no mês passado e achou estranho a menina não estar mais morando com o pai. Apressionou a jovem, que contou dos. A mulher fez uma reunião de família para expor o caso, e o homem teria confessado o crime para os parentes”, explica escrivã da Polícia Civil.

A jovem procurou a polícia no meio do mês passado e disse que é abusada desde os 16. “Ela disse que só teve coragem de contar sobre o caso depois que saiu de casa para morar com o noivo. Ela também contou que, em algumas ocasiões, o homem chegou a mostrar os órgãos genitais para ela”, diz.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil. Segundo a polícia, ele negou o crime durante depoimento. “Nós fomos até a casa dele. Ele mesmo atendeu a porta não houve resistência. Chegando à delegacia, o homem negou o crime e disse que a filha estava inventando isso para sair de casa e morar com o noivo”, completa.

Depois de ser ouvido, o suspeito foi encaminhado ao Presídio de Elói Mendes.