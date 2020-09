Na Onda Amarela, Ipatinga se prepara para a volta às aulas presenciais

A reunião contou com representantes da Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público e educadores. O debate começou em agosto, com as escolas particulares (foto: PMI Imprensa) Ipatinga ao programa Minas Consciente, e a classificação no município na Onda Amarela, a volta às aulas presenciais entrou na pauta da flexibilização. Nesta quarta-feira (2), um grupo formado por representantes da Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público, sindicatos que representam a classe, Conselho Municipal de Educação, Colegiado de Diretores e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Legislativo debateu o assunto. Com a adesão deao programa, e a classificação no município na Onda Amarela, apresenciais entrou na pauta da flexibilização. Nesta quarta-feira (2), um grupo formado por representantes da Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público, sindicatos que representam a classe, Conselho Municipal de Educação, Colegiado de Diretores e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Legislativo debateu o assunto.





O grupo discutiu os protocolos e as regras gerais de higienização, cuidados individuais, prevenção e distanciamento, além de readequação de rotinas e dos espaços físicos e transporte escolar. Mesmo sem ter previsão sobre o retorno das aulas presenciais, a Secretaria Municipal de Educação justificou a discussão sobre o tema como uma preparação das medidas que serão implantadas nas unidades escolares quando o retorno às aulas estiver definido.





Na reunião, foram apresentadas duas propostas. A primeira é manter a atividade remota, da forma que já acontece, até janeiro do ano que vem. A segunda é retornar com as aulas presenciais para os alunos dos anos finais, 6º ao 9º, no ensino híbrido, ou seja, com atividades presenciais e remotas. Os anos iniciais seriam inseridos nesse modelo em um segundo momento. Nesta última forma, as aulas remotas ocorreriam diariamente e as aulas presenciais, de forma escalonada.

18:12 - 01/09/2020 COVID-19: Ipatinga adere ao Minas Consciente e reabre o Parque Ipanema Educação, Eva Sônia, disse que outros encontros ainda serão agendados para que os membros da comissão decidam a melhor fórmula a ser implementada. “Caso o modelo híbrido seja adotado, a escola atenderá presencialmente 50% do número total de alunos por dia. Metade dos alunos de uma sala estudaria presencialmente, enquanto a outra metade teria atividades não presenciais. Deve-se prezar que a participação nas aulas presenciais seja realizada sempre pelo mesmo grupo de estudantes, de forma fixa”, disse, acrescentando que o retorno das aulas presenciais deve se dar de forma gradual, em etapas e com revezamento. A secretária municipal de, Eva Sônia, disse que outros encontros ainda serão agendados para que os membros da comissão decidam a melhor fórmula a ser implementada. “Caso o modelo híbrido seja adotado, a escola atenderá presencialmente 50% do número total de alunos por dia. Metade dos alunos de uma sala estudaria presencialmente, enquanto a outra metade teria atividades não presenciais. Deve-se prezar que a participação nas aulas presenciais seja realizada sempre pelo mesmo grupo de estudantes, de forma fixa”, disse, acrescentando que o retorno das aulas presenciais deve se dar de forma gradual, em etapas e com revezamento.

Sobre a reunião e a discussão de medidas sanitárias para a volta às aulas presenciais, Sônia explicou que a sua secretaria está se antecipando ao retorno às aulas presenciais e se preparando para esse momento. “Quando chegarmos lá, as escolas estarão prontas, com dispersores de álcool em gel, termômetros e máscaras para os estudantes. Então, nós estamos estudando isso para, quando a gente tiver as condições reais de retornar, não nos preocuparmos com infraestrutura e, sim, com o emocional e o pedagógico, fazendo uma boa recepção”, explicou.





Ocupação de leitos





Enquanto se flexibiliza algumas atividades e são discutidas a flexibilização de outras, os casos de COVID-19, com internações em Enfermaria/UTI e óbitos, continuam a ser registrados no boletim epidemiológico diário. No boletim desta quarta-feira (2), foram computados mais dois óbitos em decorrência de complicações da COVID-19. Os pacientes estavam sendo assistidos no Hospital Municipal de Ipatinga. Com isso, subiu para 160 o número de vítimas na cidade pelo novo coronavírus.





O boletim noticiou também o percentual de ocupação dos 120 leitos de UTI disponíveis. Os pacientes de Ipatinga ocupam 34 leitos (28%). Ocupam 51 leitos (42%) os pacientes vindos da microrregião de Ipatinga. Mais 12 pacientes de outras microrregiões completam o quadro de ocupação de leitos de enfermaria e UTI, no Hospital Municipal e Hospital Márcio Cunha.