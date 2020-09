Polícia prende golpista que usava notas falsas para pagar compras no Vale do Aço

Várias notas de dinheiro falso foram apreendidas com o homem, que admitiu o crime (foto: PMMG/Divulgação)

Fuga

pode ter dado um passo importante para identificar uma quadrilha de derrame deno Vale do Aço. Na manhã desta terça-feira (1º/9) foi preso, em, um homem, de 18 anos, que tinha em seu poder um grande número de notas falsas. Eram 47 cédulas de R$ 100, uma cédula de R$ 10, uma máquina de cartão, uma chave tipo canivete marca Citröen, um tablete de maconha e três celulares.O outro golpista, de 28 anos, conseguiu escapar. Afoi possível, segundo policiais militares, graças às denúncias de quatro vítimas, duas de 17 anos, uma de 19 e uma de 20.Os policiais foram a uma loja onde uma das vítimas relatou que teria anunciado nas redes sociais a venda de seu aparelho celular. Combinou, com o autor, a venda do telefone por R$ 1.800.O autor compareceu à loja, onde pegou o aparelho celular repassando à vítima o valor combinado. Quando o comerciante foi verificar as 18 cédulas recebidas, constatou se tratar de notas de R$ 100 falsas. Imediatamente, ele chamou a PM e relatou aos policiais as características doe a direção que ele tinha tomado.O homem foi encontrado no Bairro Caravelas. Ao realizarem buscas no suspeito os policiais encontraram 19 cédulas falsas de R$ 100 e um celular. Ele confessou a autoria do crime e disse que seu comparsa estaria lhe aguardando nas imediações – ele estaria naquele local para aplicar outro golpe.Nos últimos 30 dias, a dupla tinha feito 15 vítimas. Ao chegarem ao local, o criminoso já tinha evadido. Os policiais foram, então, à casa dele e lá sua companheira informou que ele esteve na residência, bastante agitado, pegou vários objetos e bolsas e saiu sem informar o destino.

Durante a vistoria na casa os militares localizaram uma porção de maconha, um celular, uma máquina de cartão. A companheira do autor informou que ele tem um veículo Citröen C4 Pallas, cor preta.