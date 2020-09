Final da semana será de tempo ameno em BH, mas temperaturas sobem no feriadão

Céu aberto na Praça Raul Soares, no Centro da capital (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

O inverno está chegando ao fim e com ele os dias de de frio intenso - pelo menos por enquanto. A previsão é de que os momentos finais da estação variem entre temperaturas amenas e sensação de calor. A mínima na capital nesta quarta (2) foi de 14°C e a máxima será de 27°C.









Para o feriadão, a tendência é de elevação nas temperaturas. A sensação de calor deve se intensificar a partir de sábado (5) e se manter até a segunda (7), com máximas acima dos 30°C.

"Isso acontece em virtude do predomínio de uma massa de ar seco, comum para essa época de final de inverno", explica o meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Tendência para Minas





A tendência da capital se repete em quase todo o estado. Por enquanto, sem previsão de dias frios para o início de setembro.





A massa de ar seco mantém a estabilidade no estado, provocando tempo seco. A exceção é a faixa leste - Zona da Mata e vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri -, onde ocorre mais umidade em virtude de umidade vinda do oceano. Por lá, há chances de chuvas isoladas.





Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A mínima no estado nesta quarta (2) foi de 7°C, no Sul de Minas, e a máxima será de 36°C, no Triângulo - onde a umidade relativa do ar pode chegar à casa dos 20%.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira