Seis pássaros silvestres são apreendidos na Zona da Mata mineira

Os pássaros apresentavam sinais de maus-tratos e foram levados ao Ibama (foto: PRF/Divulgação)

Aves no Ibama

O transporte das aves era feito em condições inadequadas e sem documentação (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de, na Zona da Mata mineira, apreendeu mais seissilvestres. Foram resgatados um tiriba-de-cara-suja, três araras canindé – dois filhotes e uma ave adulta –, um tucano-toco e uma ararajuba. A operação ocorreu em Laranjal, no km 738 da BR 116, na tarde dessa segunda-feira (31).Segundo a, o aumento nas apreensões está ligado à diminuição do trânsito nas estradas, devido à pandemia da, o que possibilita triar e vistoriar um maior número de veículos durante as ações.O condutor daC180K, de 35 anos, declarou à PRF ter feito a compra das aves em Minas Gerais, mas não soube precisar em qual cidade.Já aapresentada pelo homem, no valor de R$ 8,9 mil, foi emitida na cidade de(SP). Ele ainda informou que levaria os animais para(RJ).Por não ter fornecido os dados do vendedor e não portar documentação para o transporte das espécimes, o homem foi conduzido para assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência e se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Muriaé, onde vai responder pelo ocorrido com base naAs aves, com sinais de maus-tratos, foram levadas pela Polícia Militar do Meio Ambiente para a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (), em Juiz de Fora.Essa foi segunda apreensão na Zona da Mata ocorrida no último mês. Na penúltima ocorrência, 1.459 jabutis e oito pássaros cardeal foram resgatados.