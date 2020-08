Explosão em subestação da Cemig deixa cidade inteira sem energia na Zona da Mata; veja vídeo

Uma explosão em um transformador causou um incêndio em uma subestação da Cemig em Santos Dumont, na Zona da Mata. O fornecimento de energia elétrica chegou a ser interrompido na cidade. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu durante a, por volta das 3h. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, cidade da mesma região, foram mobilizadas e contaram com apoio de técnicos da própria Cemig.