Praça da Liberdade tem movimento discreto na primeira manhã de reabertura

Movimento na Praça da Liberdade (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

O movimento foi discreto na Praça da Liberdade nesta sexta-feira (21), a primeira manhã em que a circulação no local foi liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) como tentativa de controlar a proliferação da pandemia do novo coronavírus. A reportagem esteve no local e encontrou, como habitual, algumas pessoas sentadas, outras caminhando, fazendo exercícios físicos e passeando com animais de estimação.









Há quem atribua o pouco movimento com a queda brusca nas temperaturas registradas na capital nesta sexta (21) . "Achei vazio, mas acredito que seja por causa do frio. Mas não está cheio, está todo mundo de máscara. Estou com uma boa sensação com essa reabertura, espero que continue", comenta a empresária Marcelle Bitarães, de 29 anos.





Para quem tem o costume de fazer exercícios físicos na Praça, é momento de retomada de um hábito. "É a primeira vez que venho depois da quarentena. Eu amei a notícia! Eu faço triatlo e estava fazendo muita falta poder passear, fazer atividade física", completa Bitarães.

Gradis para reforma da fonte central da Praça (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Os gradis foram retirados da Praça ontem (20), logo após a liberação por parte da Prefeitura. Eles, entretanto, serão colocados novamente no entorno da fonte principal da Praça, que passará por uma reforma a ser iniciada nos próximos dias.





Pista de Cooper da Andradas





Na pista da Andradas, o movimento foi mais intenso na manhã desta sexta-feira (21), após a liberação das atividades. O que poderia atrapalhar, entretanto, era a ameaça de chuva.

Chuva não foi problema para alguns que praticavam atividade física na pista de cooper da Andradas (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

"É bom estar liberado para fazer as atividades físicas. A gente reclama porque pode atrapalhar mas a chuva, na verdade, estava até precisando", opina o engenheiro João Lúcio Braga, de 63 anos.