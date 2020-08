Jovem indiciado por duplo homicídio no Pará é preso em Jaguaraçu

Um dos passageiros do veículo tinha um mandado de prisão em aberto (foto: Divulgação/ PRF)

A Polícia Rodoviária Federal () prendeu, na manhã desse domingo (30), em, no Vale do Rio Doce, um, de 21 anos, indiciado porno estado do. Ele foi detido pela polícia quando o veículo em que ele estava foi abordado no município mineiro.