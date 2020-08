Bombeiros comemoram 109 anos com ação voltada para moradores de rua

Ver galeria . 46 Fotos No dia 31 de agosto, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais completa 109 anos de existência e celebra com ação social voltada para pessoas em situação de rua. Uma carreata com aproximadamente 10 viaturas saiu em comboio pelas principais avenidas e pontos da cidade distribuindo kits de higiene pessoal a esse público, como itens como sabonete e álcool em gel. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press )

Dedicação em prestar socorro àqueles que necessitam: é com esse lema que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais completa nesta segunda-feira (31) seus 109 anos de história. Como forma de celebrar e contribuir em tempos de pandemia, foi realizada uma carreata pela capital distribuindo kits de higiene para a população de rua.









proteção, dentro do nosso escopo de trazer mais segurança para todos os mineiros", explica o Major Santana, responsável pela comunicação da ação.



Ação dos bombeiros para moradores de rua (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Planejamos a ação em comemoração ao aniversário e, preocupados com a situação da pandemia que nos assola, preparamos os kits para contribuir com essas pessoas que estão expostas o tempo todo à doença. Pensamos em algo que pudesse garantir mais, dentro do nosso escopo de trazer mais segurança para todos os mineiros", explica o Major Santana, responsável pela comunicação da ação.





A corporação ainda garante que as viaturas pararam apenas durante o tempo necessário para a distribuição dos kits, a fim de não provocar aglomerações. O percurso passou pelas regiões das praças do Peixe, da Rodoviária, da Estação e chegou ao fim no 1º Batalhão, situado no alto da Avenida Afonso Pena.





"A reação vem sendo muito positiva. Muitos agradecimentos, as pessoas nos recebendo com sorriso no rosto. Uma satisfação muito grande", completa o oficial.

Carreata já no Centro da capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Os 109 anos de história dos Bombeiros





O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi fundado em 31 de agosto de 1911, com a missão de salvar vidas e promover segurança a todos os mineiros. São mais de 350 mil ocorrências atendidas a cada ano pela instituição que há dez é a de maior confiança social da população, segundo dados do Ibope.