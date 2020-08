Mãe e padrasto envolvidos em abusos sexuais são presos em Angelândia

Os crimes ocorreram em Angelândia, no Vale do Jequitinhonha (foto: Reprodução/ Internet) Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (28), a mãe e o padrasto, suspeitos de cometerem estupro de vulnerável e crime contra a dignidade sexual, em Angelândia, na Região do Vale do Jequitinhonha. Duas jovens teriam sido abusadas pelo casal. prendeu, na manhã desta sexta-feira (28), ae o, suspeitos de cometerem estupro de vulnerável e crime contra a dignidade sexual, em, na Região do Vale do Jequitinhonha. Duas jovens teriam sido abusadas pelo casal.

Segundo a polícia, as investigações apontaram que o suspeito – padrasto de duas adolescentes, de 12 e 16 anos – estaria abusando delas há alguns anos. Ainda de acordo com as apurações, a mãe das meninas também estaria envolvida nos crimes.





A PC informou que as diligências começaram logo depois de terem conhecimento dos fatos, que ocorriam com frequência naquela família, por meio do Conselho Tutelar.

Prisão

Com as apurações dos fatos, a polícia solicitou a prisão preventiva do casal ao Judiciário, que deferiu positivamente o pedido. Após a abordagem, os suspeitos foram encaminhados ao Sistema Prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil também informou que as investigações vão prosseguir.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.