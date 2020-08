Polícia prende suspeitos de estuprar menina de 11 anos e jovem de 21 em Vespasiano

Delegada Nicole Perim, responsável pelos casos (foto: Divulgação/PCMG)









Suspeito de estuprar a enteada





As investigações contra o homem de 34 anos começaram após denúncia da mãe da vítima. Ela o flagrou consumando o estupro na noite de 20 de março de 2019.





Na ocasião, a mãe teria chamado o homem para dormir, quando ele avisou que iria colocar um cobertor na enteada, de apenas 11 anos, pois estava frio. A mulher estranhou a demora dele e foi ver o que estava acontecendo.





Ao chegar no quarto, a mãe flagrou o homem forçando a garota a praticar sexo oral nele. Ele tentou se explicar, mas a menina aproveitou a ocasião para desabafar que já estava sofrendo abusos há quatro meses.





Segundo a pequena, o padrasto ameaçava matar os pais dela caso contasse para alguém. Além disso, ele oferecia a ela R$ 2 para que o beijasse na boca e permitisse toque em partes íntimas.





O homem fugiu para Itaipuaçú, no interior do Rio de Janeiro. A Polícia Civil de Minas Gerais entrou em contato com forças de segurança locais que realizaram o cumprimento de mandado de prisão.





O autor será transferido para Minas Gerais, onde prestará depoimento. Segundo a delegada responsável pelo caso, ele já responde por outro estupro, ocorrido em 2006, quando foi preso em flagrante.





Roubo e estupro





A outra investigação resultou na prisão do homem de 23 anos, relativos a crimes ocorridos no dia 28 de junho deste ano.





Segundo as investigações, o autor estava armando quando abordou um casal, ambos de 21 anos, que estavam em um carro às margens da Rodovia MG-424, na altura do km 6.





Na ocasião, ele ordenou que o rapaz saísse e ajoelhasse em frente ao veículo. Enquanto isso, levou a jovem para o banco traseiro, onde consumou o estupro. Em seguida, expulsou a mulher do automóvel e fugiu.





A delegada contou que o suspeito estaria procurando por drogas. Segundo as vítimas, o homem aparentava estar nervoso e acabou falando o nome dele, o que auxiliou nos trabalhos de investigação.

