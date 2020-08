Bebê de apenas três meses morre vítima de coronavírus em Campo Belo

Bebê deu entrada na Santa Casa de Campo Belo (foto: Google Street View)

Umde apenas três mesesna madrugada desta sexta-feira (28), vítima daem Campo Belo, no Sul de Minas. De acordo com a prefeitura, os demais integrantes da família estão passando por

Segundo a nota divulgada pela prefeitura do município, a recém-nascida deu entrada na Santa Casa de Campo Belo na quinta-feira (27).“Foi realizado o teste, no qual ela testou positivo para COVID-19. Imediatamente, a criança foi transferida para Divinópolis para uma Unidade de Terapia Intensiva () infantil, porém, veio a óbito durante a madrugada”, consta em trecho da nota.

Ainda de acordo com o publicado na nota, o bebê não tinha comorbidades. “Este é o primeiro óbito infantil por Covid-19 em Campo Belo”, registra o comunicado da prefeitura local.

De acordo com o último boletim emitido pela secretaria de saúde do município, Campo Belo segue com 545 casos confirmados do novo coronavírus. A mote do bebê é a 13ª na cidade em decorrência da doença.