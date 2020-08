Coronavírus: CDL-BH firma parceria para testar mais trabalhadores do comércio

(foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

A Câmara(CDL/BH) firmará uma parceria com o Laboratório Hermes Pardini parados profissionais que retornarão ao trabalho. Depois de mais de cinco meses fechados, diversos segmentos da economia voltaram a abrir as portas nesta semana.Durante os próximos 90 dias, todos os associados da CDL/BH terão até 40% de desconto nos testes sorológicos nas modalidades IgG, IgG/IgM e IgG/IgM Rápido - indicados para avaliação de retorno ao trabalho. Os resultados estarão liberados em 24 horas.Os exames desão realizados a partir de amostra de sangue (soro) e são utilizados para auxílio no diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus, especialmente se o paciente perdeu a oportunidade de coletar o exame RT-PCR no período correto. Vale destacar a importância de conhecer as restrições de cada tipo de teste e lembrar que os resultados devem ser interpretados corretamente por um médico.De acordo com o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, a parceria com o Hermes Pardini é mais um importante passo da entidade parae apoiar os setores de comércio e serviços nesse momento de pandemia. “Desde março, quando teve início a pandemia no Brasil, a CDL/BH realizou várias ações, sempre preocupada com a preservação das vidas, com a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos. Em todos os momentos entendemos que é possível aliar a saúde das pessoas com a saúde da economia”, disse.Os profissionais podem fazer o exame emunidade, em domicílio ou nos drive thrus das unidades Mangabeiras (Praça da Bandeira, 50, Mangabeiras) ou Pampulha (Av. Presidente Antônio Carlos, 7781, São Luis). Todos os horários de funcionamento e informações sobre cada tipo de exame estão disponíveis em www.hermespardini.com.br/coronavirus.