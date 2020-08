Três homens encapuzados são presos ao assaltar drogaria em Cocais

Uma drogaria e perfumaria foi assaltada por três homens encapuzados, sendo um deles armado, na última sexta, 21, em Cocais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um quarto homem aguardava em um veículo roubado para iniciar a fuga. Após intensa perseguição, dois homens e um adolescente foram presos. De acordo com a Polícia Militar (PM), aproximadamente R$ 7 mil em dinheiro foram recuperados.

Na hora da fuga, foi montado um cerco nos municípios da subárea da 57ª Cia PM. Os fugitivos se depararam com a polícia, atingiram uma canaleta e perderam o controle do carro na BR-381, sentido João Monlevade. Os suspeitos saíram do veículo GM/Astra, que havia sido roubado na primeira semana de agosto, e tentaram fugir para um matagal às margens da rodovia.