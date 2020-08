COVID-19: 48 funcionários de prefeitura no Sul de Minas estão infectados

O aumento do número de casos se deu após uma testagem feita na prefeitura da cidade. “Importante frisar que foram efetuados 219 testes entre os dias 20 e 21 de agosto, dos quais 48 tiveram resultado positivo, e somente uma pessoa apresentou sintomas leves”, diz nota enviada pela prefeitura.

Prefeito grava vídeo para explicar novo decreto (foto: Redes Sociais)

Em razão disso, o Executivo municipal publicou um, que vale até 30 agosto. O prefeito Maurício Euclides Viana (MDB) publicou um vídeo, nessa quinta-feira (20), na página da prefeitura, para esclarecer as normas. O comércio não essencial e as celebrações religiosas estão suspensas na cidade.

"Os comércios que prestam serviços essenciais, como supermercados, açougues, farmácias, lojas de construção e outros, precisam seguir todas as medidas sanitárias, como a exigência de máscaras, disponibilização de álcool em gel e distanciamento de um metro e meio entre cada funcionário e cliente, podendo funcionar até 19h. Quero deixar claro que o comércio que descumprir essas regras será multado no valor de R$ 500”, disse prefeito no vídeo.

A maioria das secretárias seguem fechadas (foto: Prefeitura de Conceição dos Ouros)

Além disso, a maioria dasmunicipais seguemfechadas e servidores vão trabalhar em home office. Exceto os serviços essenciais, como os funcionários da saúde que não testaram positivo, a Secretaria de Obras e da Limpeza Urbana.

"Os professores e demais servidores vão trabalhar em casa, então as dúvidas dos pais, responsáveis e alunos continuam sendo feitas pelo WhatsApp. Na semana que vem, não serão recolhidos nem entregues os materiais impressos, isso será feito depois do dia 31 de agosto, mas a plataforma digital continuará funcionando normalmente. Desde o início, estamos trabalhando firmes para conter a propagação do vírus, por isso não podemos admitir qualquer acusação contrária, pois principalmente os servidores da saúde estão exaustos, com excesso de trabalho, por causa da irresponsabilidade de parte da população", completa prefeito.

Ainda na nota enviada pela prefeitura, a Secretaria de Saúde reforça o cuidado e a prevenção de cada morador. “Reafirmamos que é essencial que todos colaborem, se protejam e sigam todas as medidas sanitárias. Com responsabilidade e compromisso de todos, vamos vencer o vírus", finaliza.