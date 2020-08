Caeté retoma consultas de especialidades e ganha nova policlínica

Em caeté, pacientes retornam às consultas com especialistas da ortopedia, neurologia, pediatria e cardiologia. (foto: Prefeitura de Caeté )

Desde o início da pandemia da COVID-19, por questões de segurança, alguns serviços médicos de especialidades ficaram suspensos. Em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), cerca de 80 pacientes por semana ficavam sem atendimento de ortopedia, neurologia, pediatria e cardiologia. O retorno tem acontecido desde o início de maio, mas nesta semana as consultas foram direcionadas a um novo local, no Bairro José Brandão, a nova Policlínica Dr. Getúlio Teixeira Salgado.

Thayara Pereira, de 34 anos, faz acompanhamento da filha, de 8 anos, com psiquiatra e psicólogo, além da pediatria. Segundo ela, as consultas eram realizadas semanalmente, o que desde o início da pandemia esteve suspenso. “Com a nova policlínica, consegui agendar bem rápido e voltamos a fazer o tratamento da minha filha, que faço desde quando ela tinha 4 anos. Fique muito feliz com a rapidez”, contou.

A previsão é de que a nova policlínica atenda cerca de 200 pacientes por semana, mantendo normas e protocolos de distanciamento para a prevenção do novo coronavírus.



A proposta da prefeitura é de que o local onde funcionava a antiga policlínica, futuramente, possa ser transformado em um Centro de Atenção e Reabilitação da Saúde, oferecendo serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia.