'Estações higienizadoras' são instaladas em pista de cooper do Buritis

O primeiro aparelho foi instalado com ajuda da associação de moradores, na última quarta-feira (19), na pista de cooper da rua Henrique Badaró Portugal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) aglomerações e infrações nas medidas de isolamento social, o Bairro Buritis, Zona Oeste de Belo Horizonte, lidera os números de casos de COVID-19 na capital mineira. Diante disso, três amigos moradores da região criaram um dispositivo chamado "estação higienizadora". O primeiro aparelho foi instalado com ajuda da associação de moradores, na última quarta-feira (19), na pista de cooper da rua Henrique Badaró Portugal.

Com a intenção de promover as medidas de higiene pessoal devido à pandemia do novo coronavírus, a instalação tem "pias” com água e sabão para que os moradores mantenham a limpeza das mãos. O equipamento é acionado por pedais.



De acordo com um dos idealizadores do projeto, Gustavo Queiroz, de 35 anos, o propósito é ajudar. “Sou morador do bairro e percebi que essa região tem grande movimento de pessoas. Com a parceria da associação de moradores, pensamos em uma ideia que ajude todo mundo. É claro que tomamos todo o cuidado para não incentivar as pessoas a saírem de casa, mas, caso isso aconteça, diminuímos o impacto e mostramos a importância de se higienizar”, afirma.





Segundo o empresário, a principal ideia é levar o dispositivo para diversos bairros da cidade. O grupo agora tem como perspectiva instalar a estação nos bairros Belvedere e Castelo. "Com a ajuda das associações de moradores estamos tentando instalar em outros bairros”, conta.





A ideia inovadora surgiu na quarentena. Os amigos, que prejudicados pelo coronavírus, se encontram sem uma fonte de renda fixa, acabaram criando a estação higienizadora. O projeto prevê até mesmo a instalação em empresas e comércios.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistene Vera Schmitz