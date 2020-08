Policial civil envolvido em morte no Buritis tem antecedentes criminais

Delegado Rômulo Dias disse que policial civil agiu em legítima defesa (foto: Polícia Civil/Divulgação) policial civil envolvido em uma Buritis, Região Oeste da capital, tem antecedentes criminais, informou a Polícia Civil durante coletiva de imprensa. O policial, de 33 anos, é o principal suspeito de matar Kevin Gesualdi, de 22, a facadas.



Polícia Civil divulga imagem do momento da briga entre vizinhos na madrugada desta segunda-feira (10) no Buritis. Policial civil suspeito de matar rapaz, de 22 anos, a facadas, alega ter agido em legítima defesa. pic.twitter.com/LaID460VRV — Estado de Minas (@em_com) August 10, 2020

envolvido em uma briga com o vizinho na madrugada desta segunda-feira (10) no Bairro, Região Oeste da capital, tem antecedentes criminais, informou a Polícia Civil durante coletiva de imprensa. O policial, de 33 anos, é o principal suspeito de matar Kevin Gesualdi, de 22, a facadas.

“O policial já teve passagem de outros crimes, mas que em relação ao fato presencial não modifica nada. Não tem nenhuma relação com o fato ora investigado”, afirmou o delegado Rômulo Guimarães Dias, que preferiu não informar quais crimes o suspeito tem no registro.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios. Segundo a Polícia Civil, a conclusão inicial é de que o policial agiu em legítima defesa, o que o exclui a possibilidade de enquadrar a ação contra Kevin em crime. “O que foi apresentado até o momento, não resta outra conclusão senão que o policial agiu em legítima defesa”, explicou Dias.

De acordo com o delegado, não existe informação de que os dois tenham tido algum atrito anteriormente. O policial trabalha Superintendência de Informações e Inteligência Policial, órgão administrativo da Polícia Civil. “Por enquanto, estamos na fase preliminar de apuração dos fatos. É necessário que outras diligências sejam realizadas”, conclui. O crime

O desentendimento teve início quando o jovem tentava arrombar o portão de um edifício na Rua Maria Heilbuth Surette, no Buritis. O policial civil, de 33 anos, é morador do prédio, escutou um forte barulho e desceu para checar o que acontecia.









Segundo o policial, o cidadão estava alterado e uma luta corporal entre eles começou. Alguns carros estacionados no local chegaram a ficar danificados devido a luta entre os dois.





Depois da primeira briga, eles teriam novamente se desentendido. Segundo a PM, o policial civil golpeou o jovem com uma faca depois que ele voltou para buscar um objeto esquecido dentro do veículo do motorista por aplicativo que o levou para casa.





Com o jovem, a PM encontrou porções de maconha e haxixe. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital, mas morreu. O agente foi detido e encaminhado para uma delegacia próxima, onde prestará depoimento.