Homem de 22 anos é preso no Bairro Buritis suspeito de matar professor

Na foto, a coletiva de imprensa da Polícia Civil para falar do caso nesta terça-feira (foto: PCMG/Divulgação)

A prisão

cumpriu, na manhã desta terça-feira, no Bairro, Região Oeste de Belo Horizonte, mandado de prisão de um homem de 22 anos suspeito de ter envolvimento node umno Rio Grande do Norte.O crime ocorreu em 22 de janeiro deste ano. Segundo as investigações, a vítima estava em uma casa de praia, em, na Região Metropolitana de Natal, junto a outro amigo. Na ocasião, a dupla teria chamado três rapazes para beberem juntos.“Após uma discussão, e uso de bebida alcoólica, houve uma desavença entre a vítima e os três indivíduos. Em determinado momento, essa desavença passou para uma luta corporal e os dois suspeitos agrediram a vítima e desferiram, que resultaram na”, disse o chefe do 1º Departamento de Polícia Civil, Delegado-Geral Wagner Sales.“Há uma semana já estávamos fazendo levantamentos para localizar o suspeito. Na sexta-feira (24), tivemos a informação de que ele ia embarcar de volta para o Rio Grande no Norte, mas ele não apareceu no embarque. Hoje, após serviço de inteligência policial, a equipe conseguiu prender o suspeito”, conta o delegado.A Polícia Civil do Rio Grande do Norte e a do Rio de Janeiro fizeram contato com a polícia mineira para apoio na prisão do investigado.Autoridades afirmam que o homem preso nesta segunda e um comparsa são os principaisdo homicídio.“Em contato com o delegado daquele estado, via telefone, ficou apurado no inquérito a efetiva participação do suspeito no crime. Foi um crime que chocou a cidade da região metropolitana de”, ressaltou Wagner Sales.