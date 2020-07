Polícia Civil prende suspeito de matar vereador em Munhoz, no Sul de Minas

Munhoz, Sul de Minas (foto: Reprodução/Prefeitura de Munhoz)









Os policiais civis da Delegacia de Bueno Brandão identificaram o suspeito e apuraram informações que levaram a confirmar o local para onde ele fugiu após o crime. Com isso, os agentes iniciaram um trabalho em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento de Investigações Criminais (DEIC), para monitorar o alvo do mandado de prisão, que estaria sendo auxiliado por outras pessoas para tentar se esconder da polícia.





Com a confirmação das informações, os agentes da Polícia Civil localizaram e prenderam o suspeito no quintal da casa onde estava se escondendo, na cidade de Peruíbe.





Samel Covalero, delegado da Polícia Civil de Bueno Brandão, que coordenou as investigações, conta que o suspeito fugiu primeiro para São Bernardo do Campo, onde tem conhecido. Após a prisão, o suspeito será encaminhado ao presídio de Santa Rita do Sapucaí.





Veja o vídeo em que o delegado explica a prisão do suspeito:

Magson Gomes, especial para o EM

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na noite desta segunda-feira (27), ododode, Sul de Minas, Benedito Cândido Brandão Primo, de 62 anos, mais conhecido como ‘’. O suspeito do crime, de 66 anos, foi preso em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, onde estava escondido.