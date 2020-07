Corpo de jovem que desapareceu em lago de Abaeté é encontrado

Corpo do jovem desaparecido no Balneário Mangaba foi encontrado nessa segunda-feira (27) (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do jovem, de 20 anos, que estava desaparecido no Balneário Mangaba – extensão da represa de Três Marias -, em Abaeté, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O resgate ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira e a perícia foi acionada para ir até o local. Após dois dias de buscas, oencontrou odo, de 20 anos, que estava desaparecido no Balneário Mangaba – extensão da-, em, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O resgate ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira e a perícia foi acionada para ir até o local.









Familiares da vítima contaram que o rapaz estava no meio do lago em um caiaque com mais três pessoas quando a embarcação virou. O grupo estava a 100 metros da margem. Todos conseguiram sair da água com exceção do rapaz, que afundou e não foi mais visto.





Ao chegar à margem, desesperadas, as pessoas que estavam com o rapaz entraram em contato com os socorristas. Duas equipes dos bombeiros – uma de Bom Despacho e outra de Nova Serrana – ajudaram nas buscas pelo corpo do jovem.





Segundo a corporação, a área onde foram realizadas as buscas é muito vasta e a profundidade média é de nove metros.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais