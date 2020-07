Frio não emplaca e temperaturas começarão a subir em BH e em Minas

Manhã de céu claro na capital (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) chuvosa e úmida, o tempo seco voltará a predominar em BH e na maior parte de Minas nesta terça (28), favorecendo ligeira elevação das temperaturas. Na capital, os termômetros na capital devem ficar entre 13°C e 25°C. Durou pouco: depois de uma segunda-feira (27), o tempovoltará a predominar em BH e na maior parte de Minas nesta terça (28), favorecendo ligeira elevação das temperaturas. Na capital, os termômetros na capital devem ficar entre 13°C e 25°C.





LEIA MAIS 08:03 - 28/07/2020 Bombeiros combatem incêndio em pastelaria na Savassi

06:00 - 28/07/2020 Sobrepeso e obesidade: grupo de risco para COVID-19

06:00 - 28/07/2020 Bolha isola doentes de COVID-19 e protege socorristas de contaminação calor na capital nesta terça ainda será discreta e provocada pela baixa umidade do ar. O aumento das temperaturas começará a ser sentido com mais força a partir desta quarta (29), quando os termômetros poderão chegar próximo à casa dos 30°C. Para hoje, a previsão é de céu entre poucas nuvens. A maior sensação dena capital nesta terça ainda seráe provocada pela baixa umidade do ar. O aumento das temperaturas começará a ser sentido com mais força a partir desta quarta (29), quando os termômetros poderão chegar próximo à casa dos 30°C. Para hoje, a previsão é de céu entre poucas





7h37 - Neste terça-feira (28) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro. A mínima foi de 13 °C, máxima estimada de 25 °C e a umidade relativa mínima em torno de 35% à tarde. Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/KpqCeId9VY %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) July 28, 2020





A situação será semelhante em todo o estado, com exceção para a faixa leste na Zona da Mata e nos vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri, onde há chances de chuviscos isolados. A máxima em Minas será de 31°C, no Triângulo, e mínima de 5°C, no Sul.





Ao longo da semana, entretanto, a tendência é que as temperaturas voltem a cair aos poucos, com previsão de termômetros na casa dos 10°C no sábado em Belo Horizonte.