Denúncia termina em prisão de três e apreensão de 11 quilos de maconha em BH

Material apreendido (foto: PCMG/Divulgação)

A parceria entre comunidade e Polícia Militar vem se mostrando cada vez mais efetiva. No início da noite dessa quarta-feira, por exemplo, a PM, a partir de uma denúncia, conseguiu prender três suspeitos de tráfico de drogas, com as iniciais BLS, ABS e JPLE. Dois deles maiores e um menor, que tinham em seu poder 11 quilos de maconha.









Não houve resistência, segundo o sargento. Numa revista feita na casa, os militares encontraram sete barras inteiras de maconha e quatro cortadas ao meio.





O menor foi encaminhado para a Delegacia de Menores, enquanto os dois maiores foram levados para a Delegacia de Plantão, na Lagoinha.