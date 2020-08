Presas mulheres que usavam criança para traficar drogas em BH e Sete Lagoas

Material foi encontrado em carro onde estavam duas mulheres e uma criança (foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária)









Rapidamente, foi montada uma operação, com viaturas posicionadas estrategicamente nos acessos de Sete Lagoas para BH e também do Bairro São Gabriel. Avistado, o veículo recebeu ordem para parar. No interior do carro, havia duas mulheres e uma criança de apenas quatro anos, que estava na cadeirinha. Segundo a polícia, a menina é filha de uma das suspeitas.





Depois de verificar a documentação das mulheres e do veículo, os policiais iniciaram uma revista no automóvel e, numa das bolsas das mulheres, encontraram uma barra de crack. No porta-malas, outra surpresa, 30 quilos de cocaína, uma balança de precisão, material para refino e preparo da droga, uma pistola 9mm, um revólver .38.





Segundo os policias, o objetivo de levar a criança era para ludibriar a fiscalização policial. Em seguida os policiais foram até um sítio, em Sete Lagoas, local que era utilizado para refino, produção e como estoque para as drogas, onde localizaram mais cocaína.





A ocorrência, que teve a participação de 10 patrulheiros, comandados pelo tenente Davidson, foi registrada na Delegacia de Sete Lagoas e Ceflan 3, em Belo Horizonte, para onde as mulheres e as drogas foram levadas. A criança foi entregue ao Juizado de Menores.

