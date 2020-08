Grupo usava casa em construção para traficar drogas em Itabira

Construção era usada para tráfico (foto: PRE/Divulgação) MG-129, no Bairro Boa Esperança, em Itabira, era um depósito de drogas. A informação é da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O local tinha grande movimentação, entra e sai de veículos, principalmente à noite. Uma casa em construção, num lote à beira da, no, em, era um. A informação é da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O local tinha grande movimentação, entra e sai de veículos, principalmente à noite.









Os avisos dos olheiros fizeram com que os bandidos fugissem, deixando para trás uma sacola plástica com 23 pedras de crack embaladas, 13 buchas de maconha, todos separados em invólucros plásticos, e 570 pinos vazios para cocaína. Ainda de acordo com a polícia, dois deles são conhecidos pelas alcunhas de Pão e Jefim.





Com a identificação de dois homens, a polícia foi até a casa do primeiro, onde conversaram com seus pais, que informaram que Pão não estava em casa. Foi feita uma revista na casa e o suspeito não foi encontrado. O pai contou aos policiais que suspeitava de que o filho estaria envolvido com o tráfico.





Os policiais descobriram também que Pão e Jefim são funcionários do verdadeiro traficante, conhecido por DJ. Ele é acusado de ser o responsável pela compra e distribuição da droga. Participaram da operação cinco policiais, comandados pelo tenente Caldeira e pelo sargento Gandra.