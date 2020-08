No combate à pirataria, PM apreende CDs e DVDs em BH

CDs, DVDs e cigarros falsificados apreendidos em Belo Horizonte (foto: PMMG/Divulgação)

Em uma investida contra a pirataria, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, ae prendeu três ', como são chamados os que estão envolvidos com esse tipo de comércio.também foram apreendidos.Há muito que anesse segmento é denunciada por autores e pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).A apreensão desta quarta aconteceu na. O lugar é conhecido por comerciantes de CD e DVD, que vão ao local comprar os produtos falsificados, a preços módicos, para depois revendê-los a bancas de revistas de bairros da Zona Sul e Centro de Belo Horizonte, além de bares.No momento da chegada dos policiais, houve um grandeos 'com algumas caixas. Mas acabaram perseguidos, alcançados e presos.A ocorrência foi encerrada na Delegacia Seccional Norte, para onde foram levados os falsificadores, CD's, DVD's, cigarros e R$ 700 encontrados com um deles.