Corpo foi encontrado em uma rua no Bairro Jardim Felicidade (foto: Reprodução/Google) casado no interior, mas que vivia em um tipo de 'harém' em Belo Horizonte, foi preso pela Polícia Civil, com uma de suas amantes. Os dois são suspeito de envolvimento no assassinato de uma outra namorada do homem. O crime ocorreu em setembro do ano passado, no Bairro Conjunto Felicidade, Região Norte da Capital. Um segurança de 53 anos,no interior, mas que vivia em um tipo de 'harém' em Belo Horizonte, foipela Polícia Civil, com uma de suas amantes. Os dois são suspeito de envolvimento node uma outra namorada do homem. O crime ocorreu em setembro do ano passado, no Bairro Conjunto Felicidade, Região Norte da Capital.









A vítima não sabia dos outros relacionamentos do suspeito e começou a pressionar o homem para que ele assumisse um relacionamento sério com ela. Enciumada, a outra amante, uma mulher de 60 anos, arquitetou com o suspeito um plano para assassinar a vítima.





No dia 6 de setembro, a mulher chamou a vítima para conversar sobre o suspeito, alegando que faria revelações sobre ele. Atraída para a emboscada, a mulher foi torturada, asfixiada e, teve o corpo abandonado em frente à casa do homem.

O segurança que usou como álibi o fato de estar trabalhando no dia do crime, chegou em casa e encontrou a polícia na rua realizando a apuração do fato. Questionado se conhecia a vítima ele negou. Em seguida, viajou para o interior onde a esposa morava e lá permaneceu durante alguns dias.

Confissão

O casal foi preso na semana passada. O homem não deu a sua versão sobre o crime, já a mulher confessou, mas disse que foi coagida.





“Ela alega que não imaginava que ocorreria a morte. Mas as circunstâncias são evidentes que ela sabia que o objetivo era a execução", explicou a delegada Ingrid Estevam, do Núcleo Especializado de Investigação de Feminícidio do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Os dois não tinham antecedentes criminais e seguem presos temporariamente. A participação de uma terceira pessoa no crime está sendo investigada.

