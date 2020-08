Áudio que atribui tentativa de invasão a prédio do Lourdes é falso, diz PM

Prédio atribuído ao relato fica nas proximidades do Minas Tênis Clube (foto: Reprodução/Google Street View) Polícia Militar confirmaram que um áudio relatando uma suposta tentativa de invasão a um prédio no Lourdes é falso. Moradores do edifício asseguraram que a história narrada na mídia, que circula pelas redes sociais, nunca aconteceu. Investigações daconfirmaram que umo relatando uma suposta tentativa de invasão a um prédio no. Moradores do edifício asseguraram que a história narrada na mídia, que circula pelas redes sociais, nunca aconteceu.









De acordo com a mensagem, os supostos policiais teriam abordado o porteiro, que chamou o homem narrador do áudio. Ele conta que a dupla que se passava por oficiais solicitou a lista de todos os moradores do prédio para conferir se o acusado realmente residia naquele local.





O homem também relata que, enquanto tentava contornar os falsos policiais, contactou autoridades que não reconheceram o veículo que eles usavam como oficiais da Polícia Civil. O morador do prédio teria, então, acionado a polícia e os autores teriam fugido.

Diante da história, uma tenente da Polícia Militar que não foi identificada, esteve no local nessa quarta-feira e os moradores confirmaram para ela que nada daquilo teria acontecido no prédio atribuído ao relato.

Além disso, o homem, ao longo do áudio, se refere a um hortifruti nas redondezas do edifício, mas naquela região do Lourdes não há nenhum estabelecimento dessa natureza na vizinhança do prédio.