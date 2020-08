CBTU altera escala do metrô por causa da reabertura; veja os horários

Oferta aumenta, assim como a demanda pelo metrô nos próximos dias em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O metrô de Belo Horizonte terá horário ampliado a partir desta quinta-feira (6) para atender o aumento da demanda devido à flexibilização do comércio da capital mineira, anunciada pela prefeitura nessa terça.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o metrô vai funcionar das 5h40 às 20h30, comininterrupta nos dias de flexibilização. A decisão, segundo a estatal, aconteceu depois de diálogo com os metroviários. A reunião aconteceu na tarde desta quarta.

Nas datas em que apenas os serviços essenciais funcionam, os horários continuam sendo os adotados nos últimos dias, antes da flexibilização: das 5h40 às 9h e das 16h10 às 20h.

O uso das máscaras continua obrigatório no metrô, em acompanhamento ao decreto municipal em vigor em Belo Horizonte, informa a CBTU.

“A alteração visa garantir a expansão da oferta de transporte público a todos os trabalhadores essenciais, ao mesmo tempo que promove o redimensionamento do número de trens em circulação para os dias em que não houver funcionamento do comércio na capital”, informou a companhia em nota.

A prefeitura decidiu flexibilizar o comércio a partir desta quinta, com abertura até mesmo de shoppings, pela proximidade do Dia dos Pais comemorado no domingo (9).

A flexibilização, neste primeiro momento, acontecerá por três dias: de quinta a sábado. No domingo até terça-feira (de 9 a 11/08), o comércio volta a fechar, com funcionamento apenas dos serviços essenciais. Depois, volta a reabrir quarta, quinta e sexta (de 12 a 14/08).