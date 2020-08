Ladrões roubam loja e ônibus na véspera da reabertura em BH

Assalto aconteceu em uma unidade das Lojas Americanas na Avenida Cristiano Machado (foto: Google Maps/Street View) reabertura do comércio, previsto para essa quinta-feira trouxe para a Polícia Militar uma preocupação a mais: a volta dos assaltos a lojas. E nessa quarta-feira, véspera da abertura, um assalto à unidade das Lojas Americanas na Avenida Cristiano Machado, no Bairro da Graça. O anúncio dado, previsto para essa quinta-feira trouxe para auma preocupação a mais: a volta dosa lojas. E nessa quarta-feira, véspera da abertura, um assalto à unidade dasna Avenida Cristiano Machado, no Bairro da Graça.







Ônibus





Dois suspeitos de terem assaltado um ônibus, na esquina da Avenida Amazonas com Rua Juiz de Fora, utilizando uma imitação de revólver, roubando quatro aparelhos celulares, fugindo em seguida. A Polícia Militar foi chamada e depois de obterem as descrições dos dois assaltantes, iniciaram uma busca pela avenida e pelo Centro da cidade. Eles foram avistados e presos na Avenida Augusto de Lima, esquina com Juiz de Fora, quando entravam em um táxi. Foram presos em flagrante, com a arma falsa e os celulares recuperados.