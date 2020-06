Homem é morto a tiros durante assalto a residência no interior de Minas

Crime ocorreu em Perdigão, Região Centro-Oeste de Minas (foto: Polícia Militar/Divulgação) homem, de 28 anos, foi morto durante um assalto a residência no Bairro Antônio Duarte, em Perdigão, Região Centro-Oeste do estado, nessa quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar (PM), um dos assaltantes ficou ferido durante o assalto. Três pessoas foram detidas. Um, de 28 anos, foi morto durante uma residência no, emdo estado, nessa quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar (PM), um dos assaltantes ficou ferido durante o assalto. Três pessoas foram detidas.





SAIBA MAIS 12:51 - 12/06/2020 Bombeiros combatem incêndio em bar no Triângulo Mineiro

09:20 - 12/06/2020 Lancha afunda durante festa na represa Várzea das Flores, em Betim

08:41 - 12/06/2020 Traficante é baleado durante tiroteio no Aglomerado da Serra PM foi acionada quando a vítima do assalto deu entrada no pronto-atendimento da cidade, mas, quando os militares chegaram ao local, o homem já havia falecido. A partir da análise do corpo da vítima, foram constatadas quatro perfurações feitas por arma de fogo, sendo duas no tórax e duas nos braços. foi acionada quando a vítima do assalto deu entrada noda cidade, mas, quando os militares chegaram ao local, o homem já havia falecido. A partir da análise do corpo da vítima, foram constatadas quatro perfurações feitas por arma de fogo, sendo duas no tórax e duas nos braços.





Depois de sair da unidade de atendimento, os militares foram para a residência onde havia acontecido o latrocínio, roubo seguido de morte, no Bairro Antônio Duarte.





Ainda de acordo com a PM, uma das vítimas disse que quatro homens chegaram ao local, por volta das 23h, em uma caminhonete branca. Eles entraram na casa, que estava com o portão aberto, e renderam todos os moradores e convidados, anunciando o assalto.





Os criminosos recolheram alguns pertences e, após um desentendimento, atiraram mais de uma vez contra o homem de 28 anos. Uma das vítimas do assalto contou ainda que, no meio da confusão, um dos bandidos foi baleado pelos próprios cúmplices.





Após o roubo, os ladrões fugiram a pé do local, deixando a caminhonete para trás. De acordo com a PM, o veículo tinha placas adulteradas de Santo Antônio do Monte, roubadas no mesmo dia no município.

Prisão e apreensões

Ao mesmo tempo em que os peritos criminais faziam a análise no local da ocorrência, a polícia abordou, próximo da residência, um táxi com quatro pessoas suspeitas. No interior do veículo, os militares encontraram produtos para primeiros socorros. Pressionados, os ocupantes do táxi confessaram que iriam encontrar um jovem, de 21 anos, que havia sido baleado.





Durante a madrugada até a tarde dessa quinta-feira (11), os policiais seguiram em busca do suspeito atingido que fugiu para dentro de um matagal. Segundo a PM, o criminoso foi localizado e preso. Outros dois envolvidos no roubo também foram identificados e detidos. As investigações continuam.





Além das prisões, os policiais apreenderam uma pistola calibre 765, cinco munições calibre 32, sete celulares, três rádios comunicadores e um aparelho bloqueador de chamadas.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz