Lancha afunda durante festa na represa Várzea das Flores, em Betim

Uma lancha virou na noite dessa quinta-feira (11), durante uma festa na represa Várzea das Flores, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.



O Corpo de Bombeiros retomou os trabalhos de busca na região na manhã desta sexta-feira (12) para tentar localizar possíveis vítimas.









As buscas tiveram início ainda na noite de quinta-feira. Cinco viaturas com militares especializados em mergulho trabalharam no local. A Marinha também foi acionada para auxiliar os bombeiros. Nenhuma pessoa foi localizada.





Como o local estava muito escuro e oferecia risco aos mergulhadores, as buscas foram suspensas à noite. Três viaturas foram deslocadas para a represa nesta sexta.

Buscas foram interrompidas na noite passada e retomadas nesta sexta (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Também nesta manhã, em contato com o chefe das equipes no local, os bombeiros atualizaram as informações sobre o caso e, confirmaram que uma amiga da vítima contou ter visto o momento em que Kethlin Faria Soares, de 20 anos, afundou nas águas e não retornou. A mãe da jovem foi acionada e informou que a filha não voltou para casa. As buscas continuam no local.



Inicialmente, havia informações de que duas pessoas estavam desaparecidas, mas uma das possíveis vítimas do acidente publicou em redes sociais que está bem e que não estava na lancha na hora do ocorrido.





* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen