Coragem de mulher possibilita fim de assalto com reféns em Monlevade

Material apreendido com os criminosos. Dinheiro foi roubada na primeira casa (foto: PMMG/Divulgação)

Fuga desesperada

Em, ade umaque mesmo sob ameaça avisou ao pai, por telefone, que sua casa havia invadida por homens armados – possibilitou a prisão dos três criminosos. Eles tentaram fugiram após perceberem a aproximação da polícia, mas acabaram detidos. Agora, respondem por crimes de assalto e, por terem mantido a família refém mediante ameaça de arma de fogo.O fato ocorreu no. Três homens invadiram a casa e renderam a família na sala. Enquanto um criminoso armado vigiava as vítimas, outros dois vasculhavam a residência, em busca dee dinheiro.Aproveitando um momento de distração do assaltante que vigiava a família, a dona da casa enviou mensagem de WhatsApp para o pai pedindo socorro.O paí, então, ligou avisou a Polícia Militar da invasão. Imediatamente, viaturas da PM foram acionadas e a casa cercada.Ao perceberem a aproximação das viaturas – um dos ladrões foi até o portão –, os três fugiram a pé, invadindo casas vizinhas.Os policiais saíram em perseguição, cercando cada um dos assaltantes em três casas diferentes. O primeiro a ser detido foi um homem de 39 anos, com quem foi apreendida uma garrucha e vários cartuchos.A perseguição aos outros dois prosseguiu e um alerta, com a descrição dos criminosos (como as roupas que vestiam), foi espalhado na rede da PM. Rapidamente, o segundo fugitivo foi preso: um homem de 24 anos, que tinha em seu poder dois celulares roubados.O terceiro criminoso, um homem de 40 anos, foi preso dentro de uma casa onde havia feito o morador de refém. Ele se rendeu depois de negociação com os militares. Portava, além de um revólver calibre 38, cinco cartuchos intactos, dinheiro e um cordão de ouro, roubado.