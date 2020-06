'Pai de santo' é preso suspeito de estuprar quatro mulheres em Contagem

(foto: PCMG/Divulgação) pai de santo” de 78 anos, foi preso preventivamente suspeito de ter estuprado ao menos quatro mulheres em um centro de umbanda que ele administrava em Contagem na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) as vítimas tem idades entre 23 e 37 anos. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (18). Um “” de 78 anos, foi preso preventivamente suspeito de terao menos quatro mulheres em um centro de umbanda que ele administrava em Contagem na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) as vítimas tem. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (18).









A vítima relatou à polícia que procurou o homem por indicação de uma amiga, com a intenção de ser curada espiritualmente devido a problemas familiares. O idoso então disse a ela que para que pudesse ser curada, a mulher precisaria passar por um banho de ervas. Ele então rasgou as roupas da mulher e passou a mão em suas partes íntimas. Ainda de acordo com a vítima, o suspeito cometeu os abusos dizendo que ela precisaria ter prazer para que pudesse se curar dos males.





A Delegada que preside o inquérito, Mellina Isabel Silva Clemente, disse que outras três vítimas relataram a mesma situação de abuso. “Inclusive uma delas havia tentado suicídio por conta do fato ocorrido”, explicou a delegada.





O Delegado Regional em Contagem, Delegado Luciano Guimarães, acredita que, com a divulgação do caso, novas vítimas podem aparecer. “Continuamos as investigações para verificar se outras mulheres que teriam sido abusadas pelo suspeito possam efetivar as denúncias”, disse.