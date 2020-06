Assalto a motorista de aplicativo termina em troca de tiros com PMs e prisão em Neves

Imagem ilustrativa (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles foram perseguidos pela polícia e chegaram a trocar tiros com os militares. Dois suspeitos acabaram atingidos. Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante na madrugada desta sexta-feira suspeitos de assaltarem um motorista de aplicativo em, na. Eles foram perseguidos pela polícia e chegaram a trocar tiros com os militares. Dois suspeitos acabaram atingidos.









Os suspeitos teriam disparado contra os policiais que os avistaram, e depois entraram em um bairro. Eles se acidentaram próximo a um córrego, e policiais se aproximaram para dar voz de prisão. Os quatro suspeitos saíram do carro e uma troca de tiros começou.





Dois suspeitos correram para a mata e outros dois ficaram no carro. Os que permaneceram no veículo (uma mulher de 25 anos e um homem de 26) foram presos. A moça foi atingida por um disparo na região do abdômem, e o outro rapaz estava com uma pistola 9mm próximo a ele, além de um carregador, informou a PM.





Os militares seguiram as buscas pelos outros dois suspeitos. Eles cercaram uma mata e contaram com auxílio de helicóptero e cães farejadores, além de usar megafone. Um dos cachorros conseguiu encontrar um suspeito, um homem de 21 anos, que tinha com ele uma réplica de arma de fogo.





O suspeito também foi atingido por disparos, no tórax e na canela de uma das pernas. O outro homem não foi encontrado e continua sendo procurado. Os feridos foram encaminhados a um hospital, enquanto o outro suspeito foi levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Ribeirão das Neves.





A PM informou que os homens presos têm passagens por roubo, receptação e fuga de penitenciária. A Justiça também foi acionada e recolheu as armas dos militares envolvidos para apurar a troca de tiros.