Inconformado com fim de relacionamento, homem tenta matar a ex com golpes de facão e é preso em BH

Suspeito foi encaminhado à Ceflan 4 da Polícia Civil (foto: Edesio Ferreira/EM/D. A. Press)









O local era um campo de futebol, chamado de Campo do Milan, e o rapaz teria começado a agredi-la com o facão. Ele a deixou com ferimentos na cabeça, no nariz e na mão direita, e evadiu. A PM foi acionada por populares e vizinhos que perceberam a movimentação intensa e os gritos de socorro da vítima.





Os militares conseguiram encontrar o homem com o facão de cabo preto e manchas de sangue e o prendeu em flagrante. Ele, que já estava sendo enquadrado por alguns populares, tentou justificar a agressão dizendo que a mulher teria o traído. Já a mulher, muito machucada, negou a versão e disse que o rapaz não aceitava o fim do relacionamento e também a ameaçava com frequência.





Consciente, a mulher foi encaminhada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região Norte. Já o homem foi levado à Central de Flagrantes (Ceflan) 4 da Polícia Civil, no Bairro Alípio de Melo, na Região Noroeste, e deve responder por feminicídio tentado.

