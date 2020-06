Polícia prende suspeito de liderar tráfico de drogas no Aglomerado da Serra

Na casa do homem foram apreendidos veículos de luxo, joias e equipamentos eletrônicos caros (foto: Polícia Civil/Reprodução) prendeu, nessa quarta-feira (3), o suspeito de liderar uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas na Vila Santana do Cafezal. A comunidade é localizada no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O homem já havia sido preso por tráfico em 2012. A Polícia Civil de Minas Gerais, nessa quarta-feira (3), o suspeito deumaqueo tráfico de drogas na Vila Santana do Cafezal. A comunidade é localizada no, na Regiãode Belo Horizonte. O homem já havia sido preso por tráfico em 2012.





O homem foi preso na casa onde morava em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, a residência é avaliada em R$ 1 milhão. No local, foram apreendidos veículos de luxo, joias e equipamentos eletrônicos caros.





O delegado Wagner Salles explicou que a prisão do líder foi de extrema importância para a desarticulação do tráfico organizado na Região Centro-Sul da capital. “É uma organização que atua de forma empresarial, estruturada e hierarquizada, no tráfico de drogas naquela comunidade. Com menos essa liderança, com certeza conseguiremos diminuir vários outros crimes violentos decorrentes dessas atividades ilícitas, como roubos e homicídios”, pontuou.





Outros integrantes do grupo foram presos anteriormente e a Polícia Civil acredita que essa não será a última prisão envolvendo membros da organização. De acordo com o delegado Felipe Falles, a polícia já está investigando a ligação entre o preso e outros grupos criminosos, inclusive fora do país.