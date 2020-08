Patrulha rural da PM prende ladrão de café e recupera safra de 500 quilos

Câmera posicionada na zona rural de Varginha flagrou ação de criminosos e deu pista à polícia (foto: Divulgação/PMMG) câmera de filmagem posicionada na Zona Rural de Varginha possibilitou que a Polícia Militar, por meio do patrulhamento rural, prendesse um dos autores do roubo de 500 quilos de café despolpado, numa fazenda na localidade de Três Torres, no Sul de Minas, assim como a recuperação das sacas. As imagens de umade filmagem posicionada na Zona Rural depossibilitou que aMilitar, por meio do patrulhamento rural, prendesse um dos autores dode 500 quilos dedespolpado, numa fazenda na localidade de, no Sul de Minas, assim como a recuperação das sacas.





Desde a última segunda-feira, as atenções da patrulha rural estão voltadas para esse roubo. As investigações fazem parte da Operação Safra Segura, que foi desencadeada em maio e vai durar até o final da colheita da safra de café.





LEIA MAIS 11:44 - 05/08/2020 Pizzaiolo que fabricava drogas é flagrado com a 'mão na massa' em Governador Valadares

07:19 - 05/08/2020 PM usa helicóptero e bombas de gás para prender suspeito de assassinato em Sabará pistas até que os policiais foram comunicados da existência de uma filmagem da ação dos bandidos. A vítima, proprietário da safra roubada, foi levada para assistir ao vídeo e reconheceu um dos homens, que tinha sido seu funcionário há alguns meses. De posse da identificação desse homem, ele é de Varginha, os policiais começaram a procurar pelo homem nos lugares que ele costuma frequentar. Não haviaaté que os policiais foram comunicados da existência de umada ação dos bandidos. A vítima, proprietário da safra roubada, foi levada para assistir ao vídeo e reconheceu um dos homens, que tinha sido seuhá alguns meses. De posse da identificação desse homem, ele é de Varginha, os policiais começaram a procurar pelo homem nos lugares que ele costuma frequentar.





O suspeito foi visto numa rua no Bairro Jardim Áurea. Ao avistar a viatura da PM, ele atirou um objeto, semelhante a um cigarro no chão, e tentou fugir. O objeto era um cigarro de maconha. Preso, o homem confessou o crime, afirmando aos policiais que tinha tido um comparsa na ação. No entanto, o nome e a localização de seu parceiro de crime não foram divulgados.





Depois disso, o suspeito levou os policiais onde estaria a mercadoria roubada. Nove sacas estavam em uma casa no Bairro Jardim Áurea, e outras três sacas estavam em outra casa.





Sacas com os graõs de café foram recuperados e um dos autores preso (foto: Divulgação/PMMG)

Safra segur

A Operação Safra Segura 2020 tem como objetivo intensificar ações e operações com foco na prevenção e repressão a furto e roubo de café e seus insumos agrícolas em Minas e, consequentemente, contribuindo para a melhoria da sensação de segurança no ambiente rural.





Desde o início da operação, em maio deste ano, além das ações repressivas nas zonas rurais e abordagens a veículos de transporte de carga, principalmente nas estradas vicinais, objetivando evitar ou interceptar o transporte de produtos furtados ou roubados na região rural, a PM realiza visitas preventivas aos produtores rurais e proprietários de locais onde ocorrem o armazenamento, beneficiamento e comercialização do café.





Durante essas visitas, os militares orientam os proprietários, familiares e funcionários, sobre medidas de proteção e formas de acionamento da Polícia Militar em caso de ocorrência do delito. Vídeos com dicas de segurança também estão sendo divulgados pela PM.

A operação conta com o apoio dos Comandos de Policiamento Especializado (CPE), de Meio Ambiente (CPMAmb), Policiamento Rodoviário e de Aviação do Estado (COMAVE), em uma ação coordenada com a participação da inteligência da corporação, fundamental para a identificação de locais visados por criminosos e dos principais infratores envolvidos com delitos dessa natureza e dos locais de maior incidência de furto e roubo de café no estado.