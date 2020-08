BH ganha primeiro 'Túnel de Desinfecção' contra o coronavírus; veja como funciona

Túnel instalado na Estação Pampulha (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



08:42 - 04/08/2020 Frio: BH registra sensação térmica de 0°C nesta terça-feira A tecnologia e a ciência têm se mostrado grandes aliadas no combate ao novo coronavírus. Novas estratégias e ferramentas têm sido adotadas em todo o país no intuito de evitar a propagação da doença. Em Belo Horizonte, um “Túnel de Desinfecção” foi instalado na manhã desta terça-feira (4), na Estação BHBus Pampulha. O equipamento utiliza uma névoa ozonizada e promete desinfetar roupas, acessórios e até mesmo a pele de quem passa pela cabine sem provocar danos à saúde.A iniciativa é do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte (Transfácil), da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), BHtrans e Prefeitura de Belo Horizonte, que pretendem ampliar a ideia para todas as Estações de Integração.





“Atualmente estamos enfrentando a COVID-19 em um cenário complexo com índices que apontam mais de 2 milhões de casos de pessoas infectadas e mais de 90 mil óbitos até o momento. Infelizmente essa curva está crescendo de forma acelerada e a iniciativa de oferecer mais uma alternativa de higienização vai contribuir para reduzir essa curva de contágio”, explica o presidente do Transfácil, Ralison Guimarães.





Segundo nota técnica do Senai, o túnel de desinfecção instalado na Estação Pampulha não utiliza produtos químicos e reduz a possível transmissão para outras superfícies do ambiente através da emissão de uma névoa de água ozonizada.





Desta forma, para não prejudicar as pessoas ao respirar o ozônio no formato de gás, o equipamento processa a solução do gás na água em um percentual muito abaixo do que poderia ser prejudicial ao ser humano e que é utilizado até mesmo para desinfecção de água, tornando-a potável.





Apesar de parecer uma estratégia promissora, a própria Anvisa já afirmou que ainda não foram encontradas evidências científicas de que o uso dessas estruturas para desinfecção sejam eficazes no combate ao SARS-CoV-2 (COVID).