Polícia Civil e MP cumprem novos mandados de busca e apreensão na sede da Backer

Autoridades buscam mais provas de que houve erro no processo de produção de cervejas (foto: Divulgação/Ministério Público de Minas Gerais)

Novos mandados de busca e apreensão foram cumpridos porna manhã desta terça-feira na sede da, no Bairro Olhos D’água, na Região do Barreiro, em. A operação acontece depois de mais indícios, agora por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de erros na produção de bebidas, que causaram intoxicação de consumidores desde janeiro deste ano.