Homem é detido após se passar por policial civil em BH

Suspeito foi levado para a Ceflan I, no Bairro Floresta (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um homem de 36 anos foi detido por falsidade ideológica após se identificar como policial civil em uma abordagem da PM na noite desse domingo no Bairro Paulo VI, Região Nordeste de Belo Horizonte. Até a companheira dele, que estava presente na abordagem, pensava que ele fazia parte da instituição.





Os policiais pararam o carro do casal após uma denúncia de que o condutor havia apontado uma arma para um outro motorista que estava em um carro estacionado na Rua São Rômulo.









Consta no boletim de ocorrência que os policiais questionaram novamente se ele era da instituição, o que foi reafirmado por ele e pela passageira. A mulher, inclusive, disse que os militares não poderiam ter o abordado e disse ao companheiro que ele devia ligar para um delegado.





Conforme a PM, o homem acabou dizendo que trabalha em um jornal que presta informações para a Polícia Civil. Dentro do carro dele foi apreendida uma réplica de arma. O veículo também tinha adesivos da instituição na parte externa. Os militares também acabaram descobrindo que a CNH do homem está cassada, e que o carro estava com alteração de cor e documentação de 2018.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, a mulher que estava no carro confirmou que o companheiro havia discutido com outro motorista no trânsito, e que ela achava que ele realmente era policial. Na casa deles foi apreendido um bloco de auto de infrações de trânsito e mais adesivos da polícia. Também foram apreendidos outros materiais não especificados na casa de um parente.





O suspeito foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil I (Ceflan I). O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil sobre o caso e aguarda resposta. No início da tarde, a ocorrência ainda estava em andamento na delegacia.