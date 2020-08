Com estoques em alerta, Hemominas retoma atendimento no shopping Estação

Doação de sangue (foto ilustrativa) (foto: Adair Gomez/Agência Minas) shopping Estação BH retoma suas atividades. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 18h30. A partir desta segunda (3), a Unidade de Coleta da Fundação Hemominas noretoma suas atividades. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 18h30.









aglomerações. Os agendamentos ocorrem Em virtude do momento de pandemia, a recomendação da Hemominas é que os interessados agendem a doação on-line, para qualquer uma das unidades da Fundação, a fim de evitar. Os agendamentos ocorrem pelo site ou pelo aplicativo MGapp.





A Hemominas ainda garante que todos seus ambientes são seguros e que todas as recomendações para evitar o contágio do coronavírus estão sendo tomadas. A fundação intensificou os procedimentos de higienização e prevenção, com uso de máscaras, álcool em gel e limitação do número de pessoas nos ambientes.





demais unidades da Fundação Hemominas espalhadas por todo o estado A coleta no shopping Estação é feita no 4º piso do centro e compras (Avenida Cristiano Machado, 11.833, loja 4.002 B, bairro Vila Clóris). Você pode conferir asunidades da Fundação Hemominas espalhadas por todo o estado clicando aqui





Estoque de sangue

O : Crítico

O-: Alerta

A : Alerta

A-: Alerta

B : Adequado

B-: Alerta

AB : Estável

AB-: Alerta





Fonte: Hemominas

Dados de 31/07/2020, atualizado às 11h02



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais